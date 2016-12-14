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    В уругвайском парламенте утвержден новый состав дружественной группы Уругвай-Азербайджан

    В состав дружественной группы вошли представители политических партий, представленных в парламенте Уругвая

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В парламенте Уругвая утвержден новый состав дружественной группы Уругвай-Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

    В министерстве заявили, что в дружественную группу вошли как члены Сената парламента Уругвая, так и Палаты представителей.

    В целом, в состав состоящей из 9 парламентариев дружественной группы вошли представители всех политических партий, представленных в парламенте Уругвая: "Утверждение нового состава дружественной группы внесет вклад в укрепление межпарламентских связей Азербайджан-Уругвай, а также развитие двусторонних отношений". 

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