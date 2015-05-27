​В Уругвае прошла презентация "Баку 2015"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Дипмиссия Азербайджана в Уругвае провела в городе Монтевидео прием по случаю Дня Республики - 28 Мая и презентацию "Баку 2015".

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В своем выступлении на мероприятии посол Азербайджана в Аргентине и Уругвае Мамед Ахмедзаде рассказал о достигнутых Азербайджаном за последние годы успехах, стратегии развития страны, роли страны в региональных процессах и международной политике, организуемых международных мероприятиях.

Говоря о "Баку 2015", дипломат акцентировал внимание на мероприятиях, проводимых в стране для организации игр на высоком уровне, а также организуемых в Азербайджане других международных спортивных соревнованиях. Вслед за выступлением посла, был продемонстрирован видеоролик о "Баку 2015".

На мероприятии гостям представили рекламные материалы, связанные с "Баку 2015". Мероприятие находилось в центре внимания Уругвайской прессы и испаноязычных СМИ мира.