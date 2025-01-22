В Университете TOBB ETÜ в Анкаре состоялись обсуждения в связи с трагедией 20 Января

В Турецком университете экономики и технологий (TOBB ETÜ) в Анкаре состоялась панельная дискуссия на тему "Борьба за независимость Азербайджана и события 20 января 1990 года".

В Турецком университете экономики и технологий (TOBB ETÜ) в Анкаре состоялась панельная дискуссия на тему "Борьба за независимость Азербайджана и события 20 января 1990 года".

Как сообщает местное бюро Report , в мероприятии, организованном при поддержке азербайджанского посольства в Турции, приняли участие дипломаты, ученые, эксперты, студенты университета и представители общественности.

Участники дискуссии почтили минутой молчания память азербайджанских и турецких шехидов, а также жертв пожара, произошедшего накануне и унесшего жизни десятков человек.

Модератором панельных выступлений выступил профессор TOBB ETÜ Салех Султансой.

Советник посольства Азербайджана в Анкаре Эльдар Алиев, напомнив о событиях Кровавого января в Азербайджане, подчеркнул, что безоружные мирные жители бесстрашно вышли на улицы против одной из самых могущественных армий мира того времени: "Воля к единству и свободе помогла азербайджанскому народу выжить. События 20 января стали предвестником восстановления независимости Азербайджана".

Он обратил внимание на отношение мировой общественности к событиям 20 января. "Многие страны мира, проявляя предвзятость и двойные стандарты, никак не отреагировали на кровавые преступления, совершенные в Азербайджане по приказу советского руководства", - подчеркнул советник диппредставительства.

Ректор университета TOBB ETÜ профессор Юсуф Сарынай отметил, что на Аллее шехидов в Баку похоронены жертвы геноцида, совершенного армянскими бандформированиями в 1918 году, турецкие солдаты, отдавшие жизни за Азербайджан, а также 144 жертвы Кровавого января.

"Каждый при посещении Аллеи шехидов с уважением чтит память героев обоих народов. Героизм сыновей Турции и Азербайджана является символом неприкосновенности наших стран", - подчеркнул он.

Затем состоялись показ фильма и фотовыставка о трагических событиях 20 января.