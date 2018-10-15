В Университете США состоялась лекция, посвященная Азербайджану

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В американском городе Орем штата Юта в Университете Юта Вэлли (Utah Valley University) состоялось расширенное мероприятие, посвященное Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

По приглашению университета генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев выступил перед студентами и учителями.

Н.Агаев в своем выступлении рассказал о древней истории Азербайджана, богатом культурном наследии, о сложном геополитическом расположении страны, развитии и модернизации после восстановления независимости.

Дипломат отметил, что 100 лет назад азербайджанский народ впервые в мусульманском мире создал светскую и демократическую республику, впервые в мусульманском мире дал женщинам право голосования.

Н.Агаев отметил, что сегодня традиции мультикультурализма, развиваясь под особым вниманием и всесторонней поддержкой руководства Азербайджана, достигли высокого уровня и стали примером для всего мира.

В завершении генконсул ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

После лекции университет подготовил большую статью, в которой были отражены и личные впечатления студентов и разместил на сайте: http://utahimf.org/archives/3862

Отметим, что в самом крупном Университете штата Юта обучается более 40 тыс. студентов по 200 направлениям на степени бакалавра и магистров.