В Университете АДА состоится конференция, посвященная проблемам изменения климата

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ 5 июня в Университете АДА в Баку состоится конференция, посвященная проблемам изменения климата.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Франции в Азербайджане, Университетом АДА и министерством экологии и природных ресурсов.

Как заявил журналистам посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье, в ходе конференции планируется обсудить проблему изменения климата на планете, экосистему и климат Каспийского моря, экологические проекты, реализуемые в Азербайджане. Посол отметил, что данная конференция станет подготовительной встречей к Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет во Франции с 30 ноября по 11 декабря этого года.

П.Монье отметил важность решения проблемы изменения климата. Посол заявил, что если данная проблема не будет решена, то, по подсчетам ученых, до конца этого века уровень мирового океана поднимется на 4 метра, что ставит под угрозу прибрежные страны и приведет к массовой миграции. Также к 2080 году 1- 3 млрд. людей будут испытывать нехватку питьевой воды.

В связи с этим посол отметил важность создания Зеленого фонда по борьбе с изменением климата, куда на первом этапе уже было выделено 9,3 млрд. долларов США. Из них порядка 1 млрд. было выделено Францией.