В Университете АДА стартовала программа для дипломатов тюркоязычных стран

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялось открытие 2-й учебной программы для дипломатов из стран Совета Сотрудничества Тюркоязычных стран (Тюркский Совет).

Как сообщает Report, выступивший на открытии ректор АДА Хафиз Пашаев поприветствовал участников программы на языках всех членов Тюркского Совета. Ректор отметил, что сегодня в университете АДА учатся студенты из всех стран Тюркского Совета.

Выступивший затем генсек Совета Сотрудничества Тюркоязычных Стран Рамиль Гасанов напомнил, что подобная программа уже осуществлялась в прошлом году в Турции. Он выразил уверенность, что эта программа будет очень полезной для молодых дипломатов.

Замминистра образования Джейхун Байрамов поприветствовал делегатов от имени министра образования Азербайджана Микаила Джаббарова. Он отметил, что в мире сейчас царит ситуация нестабильности, финансовых проблем. В этом плане он отметил важность консолидации сил для того, чтобы противостоять этим вызовам. В этом контексте он особо подчеркнул роль Тюркской Академии и университетов этих стран.

Отметим, что в Совет Сотрудничества Тюркоязычных Стран входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан.

Программа продлится до 15 марта.