В университете ADA состоялся 13-й Международный фестиваль

Университете ADA состоялся 13-й Международный фестиваль - яркое и ожидаемое культурное событие.

В Университете ADA прошел 13-й Международный фестиваль - яркое культурное событие.

Как передает корреспондент Report, мероприятие традиционно собрало на одной площадке представителей большого числа посольств, международных организаций.

Фестиваль, прошедший под открытым небом на территории кампуса ADA, стал настоящим праздником культуры, дружбы и международного взаимопонимания.

В этом году в нем приняли участие представители дипломатических миссий из более 50 стран, в частности: Чехии, Молдовы, Польши, Нидерландов, Швейцарии, Венгрии, Литвы, Таджикистана, Туркменистана, Чили, Мексики, Аргентины и др. стран.

Дипломаты представили богатую и разнообразную культуру своих стран: национальные блюда и напитки, традиционные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, а также музыкальные номера.

В мероприятии приняли участие более 200 гостей, которым дипломаты рассказали об исторических и туристических достопримечательностях, культурных особенностях и традициях стран, которые они представляли.

Международный фестиваль в Университете ADA проводится ежегодно и направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление международных связей и расширение кругозора студентов.

Фото: Мирджавид Эминоглу