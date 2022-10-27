В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное творчеству Низами Гянджеви

В Баку в Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное памяти великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви: "Низами Гянджеви: поэт и мудрец. Ценности и путь к мудрости".

В Баку в Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное памяти великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви: "Низами Гянджеви: поэт и мудрец. Ценности и путь к мудрости".

Как cообщает Report, поприветствовав гостей, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев отметил, что великий поэт и мыслитель Низами Гянджеви оставил неизгладимый след в истории человечества. Между тем, его творчество и принципы гуманизма актуальны и сейчас.

Х.Пашаев поблагодарил сопредседателей центра Низами Гянджеви, отмечающего 10-летие со дня создания, за участие в этом мероприятии.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин рассказал о важном наследии этого выдающегося поэта и мыслителя. По его словам, личность и творчество Низами Гянджеви известно не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри отметил, что Международный центр Низами Гянджеви, который в этом году отмечает свой 10-летний юбилей, имеет огромное значение в распространении творчества поэта в мире.

В своем выступлении экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр отметил, что сегодня мир сталкивается с различными вызовами, в том числе с нехваткой продовольствия: "Первая стадия проблем пришлась на период пандемии COVID, мы не были готовы к ней. Вторая глобальная проблема - вторжение России в Украину и последствия этой войны, которые повлекли за собой энергокризис, проблемы с поставками зерна".

В. Бозкыр отметил, что продовольственная безопасность стала серьезной проблемой для планеты, поскольку ряд стран столкнулись с нехваткой продовольствия.

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свою очередь заявил, что деятельность Международного центра Низами Гянджеви позволяет найти ответы на подобные актуальные глобальные проблемы и вызовы.