В ADA состоялось мероприятие на тему роли женщин в борьбе с изменением климата

В университете ADA состоялось мероприятие на тему "Гендер и действия в области климата: решения для женщин от женщин", организованное представительством ООН в Азербайджане.

В университете ADA состоялось мероприятие на тему "Гендер и действия в области климата: решения для женщин от женщин", организованное представительством ООН в Азербайджане.

Как передает Report, в мероприятии приняла участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"ООН проводит важную работу в области изменения климата, устойчивого развития и гендерного равенства. Мы хотим видеть более активное участие женщин в борьбе с изменением климата, в разработке и реализации проектов в этом направлении",- сказала Андреева.

Она также подчеркнула, что в рамках COP29, который пройдет в ноябре 2024 в Баку, представительство ООН пригласит в Азербайджан специалистов, которые выступят с предложениями по адаптации к климатическим изменениям.

"COP29 станет идеальной платформой для освещения этих проблем. Важно также привлечь молодежь к нашей борьбе. Мы должны идти рука об руку",- добавила резидент-координатор.

В ходе мероприятия с докладами выступили заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.

"На данный момент госкомитет работает над созданием "семейных центров" на освобожденных территориях. Цель этих центров - работа с семьями, переехавшими туда женщинами",- отметила Гахраманова.