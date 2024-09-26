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В Университете ADA прошел "День осведомленности" о научной программе НАТО SPS

В Университете ADA прошел "День осведомленности" о научной программе НАТО SPS НА 18.00 таймер поставьте плиз
Внешняя политика
26 сентября 2024 г. 18:00
В Университете ADA прошел День осведомленности о научной программе НАТО SPS

Сегодня, 26 сентября 2024 года, в Университете ADA состоялся "День осведомленности" о научной программе НАТО во имя мира и безопасности (Science for Peace and Security - SPS).

Как сообщает Report, данное мероприятие было организовано при поддержке министерства иностранных дел Азербайджана и отдела Организации Североатлантического договора (НАТО) по инновациям, гибридным и кибер-вопросам.

В мероприятии в онлайн - формате принял участие помощник заместителя генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибер-вопросам Джеймс Аппатурай, сотрудники программы НАТО SPS, а от азербайджанской стороны - представители соответствующих государственных структур по сотрудничеству с НАТО, а также институтов, связанных с министерством науки и образования.

На мероприятии были представлены презентации, посвященные программе SPS, ее приоритетам, а также реализованным и текущим проектам практического сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Участники также обсудили роль науки и технологий в решении актуальных вопросов безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində “Məlumatlandırma günü” baş tutub

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