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В университете ADA открылся симпозиум по региональной энергетической безопасности 

В университете ADA открылся симпозиум по региональной энергетической безопасности  В университете ADA открылся симпозиум по региональной энергетической безопасности - 2021 с участием международных экспертов.
Внешняя политика
6 сентября 2021 г. 13:13
В университете ADA открылся симпозиум по региональной энергетической безопасности 

В университете ADA открылся симпозиум по региональной энергетической безопасности с участием международных экспертов.

Как сообщает Report, в ходе симпозиума участники обсудят основные вопросы энергетической безопасности Южного Кавказа, энергетическую безопасность во время Второй Карабахской войны, а также вопросы кибербезопасности.

На открытии симпозиума выступили проректор университета Фариз Исмаилзаде, заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по маркетингу и экономическим операциям Виталий Беглярбеков, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, заместитель директора Naval Postgraduate School Алан Говард.

В ходе симпозиума ожидаются презентации профессора Университета Джорджтауна, известного специалиста в сфере энергетики Бренды Шаффер, представителя Naval Postgraduate School Дэниела Темпла и других экспертов.

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Версия на английском языке ФотоAdvanced Regional Energy Security Symposium opens at ADA University
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində enerji təhlükəsizliyinə dair simpozium keçirilir

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