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В Университете ADA открылась Конференция по модели ООН

В Университете ADA открылась Конференция по модели ООН Нынешний год - особенный для нашего сотрудничества. 30 лет назад Азербайджан вступил в ООН и представительство организации открылось в Баку.
Внешняя политика
13 апреля 2022 г. 10:21
В Университете ADA открылась Конференция по модели ООН

Нынешний год - особенный для нашего сотрудничества. 30 лет назад Азербайджан вступил в ООН и представительство организации открылось в Баку.

Как передает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН Владанка Андреева на открытии Конференции по модели ООН в Университете ADA.

По ее словам, в работе трехдневной конференции принимают участие около 85 студентов из различных университетов.

"В ходе предстоящих трех дней они обсудят решение различных проблем, которые на сегодняшний день очень важны для всего мира. и которые влияют на жизнь обычных людей и каждого здесь сидящего", - добавила резидент-координатор.

Она напомнила, что сегодня миллионы людей по всему миру голодают или находятся в конфликтной зоне. Все это, по ее словам. тормозит дальнейшее глобальное развитие.

Отметим, в открытии конференции также принял участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что подобное мероприятие будет полезно для молодежи. "Азербайджан ведет работу по активизации роли молодежи в международном сообществе. В ходе конференции ее участники обсудят различные мировые вызовы, в том числе изменение климата", - добавил глава МИД.

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Версия на английском языке ФотоModel UN Conference opens at ADA University
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində BMT modeli üzrə konfransın açılışı olub

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