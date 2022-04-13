В Университете ADA открылась Конференция по модели ООН

Нынешний год - особенный для нашего сотрудничества. 30 лет назад Азербайджан вступил в ООН и представительство организации открылось в Баку.

Нынешний год - особенный для нашего сотрудничества. 30 лет назад Азербайджан вступил в ООН и представительство организации открылось в Баку.

Как передает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН Владанка Андреева на открытии Конференции по модели ООН в Университете ADA.

По ее словам, в работе трехдневной конференции принимают участие около 85 студентов из различных университетов.

"В ходе предстоящих трех дней они обсудят решение различных проблем, которые на сегодняшний день очень важны для всего мира. и которые влияют на жизнь обычных людей и каждого здесь сидящего", - добавила резидент-координатор.

Она напомнила, что сегодня миллионы людей по всему миру голодают или находятся в конфликтной зоне. Все это, по ее словам. тормозит дальнейшее глобальное развитие.

Отметим, в открытии конференции также принял участие глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что подобное мероприятие будет полезно для молодежи. "Азербайджан ведет работу по активизации роли молодежи в международном сообществе. В ходе конференции ее участники обсудят различные мировые вызовы, в том числе изменение климата", - добавил глава МИД.