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В Украину направлена гуманитарная помощь при поддержке Международного центра Низами Гянджеви 

В Украину направлена гуманитарная помощь при поддержке Международного центра Низами Гянджеви  При поддержке Международного центра Низами Гянджеви в Украину была направлена гуманитарная помощь.
Внешняя политика
15 апреля 2022 г. 18:02
В Украину направлена гуманитарная помощь при поддержке Международного центра Низами Гянджеви 

При поддержке Международного центра Низами Гянджеви в Украину была направлена гуманитарная помощь.

Как сообщает Report, выступая на церемонии, организованной в связи с этим, бывший президент Болгарии Петар Стоянов подчеркнул, что помощь Украине произвела на него большое впечатление. Он отметил, что многие люди, волонтеры прилагают все усилия, чтобы помочь.

“Эта великолепно, и это большой урок для всех людей. Мы видим пример того, как мы можем помогать друг другу в нужные моменты”, - подчеркнул бывший президент.

Он поблагодарил организаторов за гуманитарную помощь Украине.

Напомним, что 15 апреля в Молдову для украинских вынужденных переселенцев, прибывших на территорию Республики Молдова, Азербайджанское государство отправило 29 тонн гуманитарной помощи на сумму более 1,7 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dəstəyi ilə Ukraynaya humanitar yardım göndərilib

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