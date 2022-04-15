В Украину направлена гуманитарная помощь при поддержке Международного центра Низами Гянджеви

При поддержке Международного центра Низами Гянджеви в Украину была направлена гуманитарная помощь.

При поддержке Международного центра Низами Гянджеви в Украину была направлена гуманитарная помощь.

Как сообщает Report, выступая на церемонии, организованной в связи с этим, бывший президент Болгарии Петар Стоянов подчеркнул, что помощь Украине произвела на него большое впечатление. Он отметил, что многие люди, волонтеры прилагают все усилия, чтобы помочь.

“Эта великолепно, и это большой урок для всех людей. Мы видим пример того, как мы можем помогать друг другу в нужные моменты”, - подчеркнул бывший президент.

Он поблагодарил организаторов за гуманитарную помощь Украине.

Напомним, что 15 апреля в Молдову для украинских вынужденных переселенцев, прибывших на территорию Республики Молдова, Азербайджанское государство отправило 29 тонн гуманитарной помощи на сумму более 1,7 миллиона манатов.