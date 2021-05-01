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В украинских СМИ опубликован рейтинг лидеров "Публичной дипломатии"

В украинских СМИ опубликован рейтинг лидеров "Публичной дипломатии" Институт мировой политики обнародовал рейтинг публичной дипломатии, составленный на основе анализа информации, которую размещают на своих интернет-страницах украинские посольства за рубежом и зарубежные дипломатические представительства, аккредитованные в
Внешняя политика
1 мая 2021 г. 19:08
В украинских СМИ опубликован рейтинг лидеров Публичной дипломатии
Эльмира Ахундова

Институт мировой политики обнародовал рейтинг публичной дипломатии, составленный на основе анализа информации, которую размещают на своих интернет-страницах украинские посольства за рубежом и зарубежные дипломатические представительства, аккредитованные в Украине.

Как сообщает Report, несмотря, на то, что в прошлом году иностранные дипломаты работали в условиях пандемии, многие из них продемонстрировали способность приспосабливаться к новым вызовам.

Как и в прошлом году, при составлении рейтинга Институт в оценках деятельности дипломатических представительств опирался на информацию из их официальных сайтов. Институт создал специальную шкалу оценивания, в которой учитывал визиты руководителей государств, руководства их парламентов и правительств, экономические и политические контакты, диалог с диаспорой.

В Украине действуют более 100 иностранных дипломатических представительств. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова вошла в пятерку лидеров рейтинга “Публичной дипломатии” в Украине.

В отчете института говорится: “Хотя полномочная представительница Азербайджана лишь весной 2020 года прибыла в Украину и вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому, она успела привлечь к себе внимание отечественных СМИ. Госпожа посол активно отстаивала позицию Азербайджана во время осенних боев за восстановление территориальной целостности страны в Нагорном Карабахе, используя не только официальную информацию, но и мобилизовав свой талант писательницы”.

Отметим, что в пятерку лучших лидеров рейтинга также вошел почетный консул Республики Албания в Украине, этнический азербайджанец Шахин Омаров.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna KİV-lərində “Publik diplomatiya” liderlərinin reytinqi dərc edilib

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