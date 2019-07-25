В Украине улицу переименовали в честь Муслима Магомаева

Депутаты Днипровского горсовета Украины приняли решение о переименовании улицы 8 Марта в Соборном районе города, в честь великого певца Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято накануне во время очередной сессии депутаты Днипровского городского совета.

"Принять решение по устранению дублирующих названий. Переименовать улицу 8 Марта, что в Соборном районе, в честь Муслима Магомаева", - говорится в решении сессии.

Две другие улицы 8 Марта находятся в Новокодакском и АНД районах. Их названия останутся без изменений.

Как сообщалось, рекомендация по переименованию улицы 8 Марта в честь Муслима Магомаева была принята на общественных слушаниях 2 апреля 2019 года.

По словам заведующего сектором адресного плана города Светланы Гладкой, название улицы предложил председатель Днепропетровской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Днепропетровщины" Сархош Исмаилов.