Посол Азербайджана в Украине принял участие в акции в память о жертвах Холокоста

В Украине прошла ежегодная акция и Мемориальная церемония памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец".

В Украине прошла ежегодная акция и Мемориальная церемония памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец".

Как сообщает Report, всеукраинская акция, организованная основателем Еврейского форума Украины Роксаной Гамарник, состоялась в онлайн формате.

Память жертв трагедии Холокоста почтили должностные лица, включая государственных деятелей Украины, представителей государственных органов власти, религиозных и общественных лидеров, а также глав дипломатических представительств.

В акции также принял участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, который подчеркнул важность борьбы в отношении любых проявлений насилия, включая этническую и расовую дискриминацию, геноцид и террор.

Он напомнил, что азербайджанский народ также столкнулся с военной агрессией и таким преступлением, как кровавые события в Ходжалы, сравнимые с геноцидом Холокоста.

"Мы отдаем дань уважения тем, кто пережил Холокост. Азербайджан долгие века служит домом для тысяч евреев, которые сберегли свою материальную и духовную культуру, религию, язык, менталитет. К сожалению, народ Азербайджана, включая евреев и другие меньшинства, столкнулся с аналогичными преступлениями военной агрессии. Кровавый террор, массовое насилие и беспрецедентная по масштабу трагедия, когда за одну ночь погибли 613 человек, включая детей, женщин и стариков, произошла на глазах международного сообщества", - сказал посол.

В акции "Шесть миллионов сердец" также принял участие председатель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев.

Он отметил, что подобные мероприятия не только помогают не забывать трагические события в истории человечества, но также предоставляют возможность сплотиться для противостояния текущим вызовам и трудностям: "Мы считаем, что произошедшие в XX веке чудовищные преступления не должны повторяться".