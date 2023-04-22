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В Украине издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Украине издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева В Украине издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
22 апреля 2023 г. 13:00
В Украине издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Украине издана книга, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, автором книги "Отец нации" является уроженец Азербайджана, доктор юридических наук, профессор Ариф Гулиев.

Презентация издания состоялась в Институте всемирной истории НАН Украины при участии научного сообщества страны.

В книге рассказывается о роли, которую сыграл Гейдар Алиев в новейшей истории азербайджанского народа, а также народов бывшего СССР, в том числе украинцев.

Напомним, что профессор Ариф Гулиев долгие годы преподает в украинских вузах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan kitab nəşr edilib

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