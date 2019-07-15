В Украине 32-летний азербайджанец баллотируется в депутаты

В Украине 32-летний азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты.

Как сообщает Report, Фархад Давуд оглу Гулиев 1987 г.р. представил свои документы в одномандатный избирательный округ № 39 для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Центральная избирательная комиссия Украины уже зарегистрировала его кандидатуру.

Отметим, что Ф.Гулиев родился в Днепропетровской области Украины. Беспартийный. В настоящее время работает начальником отдела по работе с судебными и правоохранительными органами Управления строительства и ЖКХ Киевской городской государственной администрации.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля этого года.