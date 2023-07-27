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В Уганде будет использован опыт Азербайджана в области предоставления госуслуг

В Уганде будет использован опыт Азербайджана в области предоставления госуслуг В Уганде будет использован опыт Азербайджана в области предоставления государственных услуг.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 17:56
В Уганде будет использован опыт Азербайджана в области предоставления госуслуг

В Уганде будет использован опыт Азербайджана в области предоставления государственных услуг.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, визит делегации ASAN xidmət в Уганду продолжается.

В рамках визита состоялись встречи с представителя Министерства иностранных дел Уганды, госслужб, Министерства информационных и коммуникационных технологий этой страны. В ходе встреч было подчеркнуто, что двусторонние отношения между двумя странами находятся на высоком уровне.

На встречах были широко представлены инновации, применяемые для совершенствования государственных услуг в Азербайджане, а также меры, реализуемые для развития экосистемы стартапов.

Азербайджанская делегация также ознакомилась с работой Управления по инвестициям Уганды и Центра регистрационных услуг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUqandada dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə ediləcək

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