В тюрьмах Грузии содержатся 95 граждан Азербайджана

В настоящее время число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии, составляет 95 человек.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в майском отчете Национального управления статистики Грузии.
16 из них - обвиняемые, а из 79 осужденных - двое подростки.
В Грузии на пробационном контроле находятся 40 граждан Азербайджана (на 1 человека меньше в месячном сравнении).
В соседней стране тюремное заключение отбывают 595 иностранцев и лиц без гражданства, 301 иностранец находится на пробационном контроле.