В тюрьмах Грузии содержатся 95 граждан Азербайджана

В настоящее время число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии, составляет 95 человек.

В настоящее время число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии, составляет 95 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в майском отчете Национального управления статистики Грузии.

16 из них - обвиняемые, а из 79 осужденных - двое подростки.

В Грузии на пробационном контроле находятся 40 граждан Азербайджана (на 1 человека меньше в месячном сравнении).

В соседней стране тюремное заключение отбывают 595 иностранцев и лиц без гражданства, 301 иностранец находится на пробационном контроле.