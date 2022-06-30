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В тюрьмах Грузии содержатся 95 граждан Азербайджана

В тюрьмах Грузии содержатся 95 граждан Азербайджана В настоящее время число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии, составляет 95 человек.
Внешняя политика
30 июня 2022 г. 11:56
В тюрьмах Грузии содержатся 95 граждан Азербайджана

В настоящее время число граждан Азербайджана, отбывающих наказание в Грузии, составляет 95 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в майском отчете Национального управления статистики Грузии.

16 из них - обвиняемые, а из 79 осужденных - двое подростки.

В Грузии на пробационном контроле находятся 40 граждан Азербайджана (на 1 человека меньше в месячном сравнении).

В соседней стране тюремное заключение отбывают 595 иностранцев и лиц без гражданства, 301 иностранец находится на пробационном контроле.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan həbsxanalarında saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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