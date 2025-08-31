В Тяньцзине прошла встреча президента Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином
Внешняя политика
- 31 августа, 2025
- 06:35
В китайском Тяньцзине 31 августа прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное фото.
