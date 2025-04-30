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В Туркменистане прошел Первый Министерский форум ОЭС по устойчивому развитию

В Туркменистане прошел Первый Министерский форум ОЭС по устойчивому развитию В городе Аркадаге прошел первый Министерский форум по устойчивому развитию стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Внешняя политика
30 апреля 2025 г. 17:51
В Туркменистане прошел Первый Министерский форум ОЭС по устойчивому развитию

В городе Аркадаге прошел первый Министерский форум по устойчивому развитию стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане, нашу страну на мероприятии представлял посол Гисмет Гёзалов.

В форуме приняли участие высокопоставленные представители стран-членов ОЭС, в том числе вице-президент Ирана – руководитель Организации по планированию и бюджетным вопросам, заместители премьер-министров Узбекистана и Казахстана, министры финансов, экономики и торговли Туркменистана, Таджикистана, Пакистана, а также заместитель министра экономики и торговли Кыргызстана. Участие также приняли представители Турции, ООН и Генеральный секретарь ОЭС.

В течение двухдневной программы участники форума подчеркнули значимость мероприятия как стратегической площадки для продвижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Была отмечена необходимость углубления регионального сотрудничества и усиления взаимных связей в рамках ОЭС, особенно в контексте глобальных вызовов.

Среди ключевых тем обсуждения - изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность, гендерное равенство и устойчивое экономическое развитие. Отдельное внимание уделялось координации стратегического диалога и обеспечению согласованности действий.

В ходе панельных дискуссий участники обменялись мнениями по темам: "Изменение климата и экологическая устойчивость", "Устойчивое финансирование и экономическая безопасность", "Роль института семьи и демографического роста в достижении ЦУР", а также "ОЭС: видение 2026–2035 годов".

По итогам форума был принят "Итоговый документ Первого высокого форума ОЭС по устойчивому развитию", закрепляющий согласованные подходы и приоритетные направления регионального взаимодействия.

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