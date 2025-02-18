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В Туркменистане представлена продукция Made in Azerbaijan

В Туркменистане представлена продукция Made in Azerbaijan Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане приняло участие в мероприятии, посвященном Дню дипломатии этой страны.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 17:46
В Туркменистане представлена продукция Made in Azerbaijan

Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане приняло участие в мероприятии, посвященном Дню дипломатии этой страны.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Туркменском институте международных отношений.

В ходе мероприятия были представлены книги, брошюры, фотооткрытки, сувениры и образцы ремесленной продукции, отражающие историю, культуру, искусство и туристический потенциал страны. Кроме того, были представлены продукции бренда Made in Azerbaijan.

В то же время участникам выставки были представлены произведения, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, в том числе "Эпос Вечности", а также произведения Низами Гянджеви, изданные на туркменском языке.

В рамках выставки были представлены информационные баннеры, посвященные COP29, а также видеоролик, подробно описывающий достижения и статистические данные, полученные в ходе COP29 с использованием синевизии.

Также на мероприятии были продемонстрированы национальные костюмы. Кроме того, состоялась презентация туристической платформы Azerbaijan.travel.

Посетителям была предоставлена информация о богатой национальной кухне Азербайджана, а также предложены блюда и сладости.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, глава МИД Рашид Мередов совместно с официальными лицами страны и представителями дипломатического корпуса ознакомился со стендом Азербайджанской Республики. Гости выставки проявили значительный интерес к информации, представленной на стенде Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоProducts under 'Made in Azerbaijan' brand presented in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Фото“Made in Azerbaijan” brendi məhsulları Türkmənistanda təqdim edilib

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