В Туркменистане отметили День независимости Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся официальный прием по случаю 28 Мая - Дня независимости.

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся официальный прием по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Батыр Атдаев, главы и сотрудники аккредитованных в этой стране иностранных дипмиссий, а также представители общественности и проживающие в стране азербайджанцы.

Гисмет Гёзалов отметил, что Азербайджан и Туркменистан реализуют важные проекты в сфере энергетики, осуществляют работу по борьбе с изменением климата и развитию альтернативных источников энергии.

Подчеркнув, что 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", посол заявил, что проведение в ноябре этого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29) в нашей стране является наглядным доказательством того, что Азербайджан признан мировым сообществом в качестве надежного партнера.

Мероприятие продолжилось под звуки азербайджанской музыки, были представлены материалы, связанные с нашей страной, а также логотип COP29.