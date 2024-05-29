О нас

В Туркменистане отметили День независимости Азербайджана

В Туркменистане отметили День независимости Азербайджана В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся официальный прием по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 13:51
В Туркменистане отметили День независимости Азербайджана

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялся официальный прием по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Батыр Атдаев, главы и сотрудники аккредитованных в этой стране иностранных дипмиссий, а также представители общественности и проживающие в стране азербайджанцы.

Гисмет Гёзалов отметил, что Азербайджан и Туркменистан реализуют важные проекты в сфере энергетики, осуществляют работу по борьбе с изменением климата и развитию альтернативных источников энергии.

Подчеркнув, что 2024 год объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", посол заявил, что проведение в ноябре этого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29) в нашей стране является наглядным доказательством того, что Азербайджан признан мировым сообществом в качестве надежного партнера.

Мероприятие продолжилось под звуки азербайджанской музыки, были представлены материалы, связанные с нашей страной, а также логотип COP29.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkmənistanda 28 May - Müstəqillik Günü qeyd olunub, COP29-un təqdimatı keçirilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии
26 мая 2024 г. 10:54
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц
25 мая 2024 г. 22:15
Утвержден протокол в связи с Международной программой Молодежная столица ОИС Шуша – 2024
Утвержден протокол в связи с Международной программой "Молодежная столица ОИС Шуша – 2024"
25 мая 2024 г. 19:14
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi