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В Туркменистане обсудили обмеление Каспия

В Туркменистане обсудили обмеление Каспия В Туркменистане обсудили обмеление Каспия
Внешняя политика
6 августа 2025 г. 18:13
В Туркменистане обсудили обмеление Каспия

В рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Туркменистане состоялось заседание на уровне представителей правительств прикаспийских государств.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию Кабинет министров.

На встрече обсуждались основные направления совместной деятельности для снижения негативных последствий обмеления Каспийского моря.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что снижение уровня воды вызывает обеспокоенность во всем регионе, подчеркнув, что эта проблема была поднята президентом Азербайджана еще на Ашхабадском саммите 2022 года. Он также указал, что продолжается подготовка к организации первой встречи пятисторонней экспертной группы в Баку.

Кроме того, на мероприятии широко обсуждались социально-экономические и экологические аспекты изменений в экосистеме Каспийского моря. В центре внимания были возможные влияния изменений уровня воды на условия жизни в прибрежных территориях и процессы регионального развития.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что для минимизации негативных последствий изменений уровня необходимо расширение научно-исследовательского сотрудничества, реализация совместных программ в области охраны рыболовства, судоходства и биоразнообразия.

В ходе заседания была выдвинута инициатива запуска механизма многостороннего взаимодействия, который позволит сформировать общие стандарты и подходы для изучения изменений, происходящих в Каспийском море.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkmənistanda Xəzərin dayazlaşması müzakirə edilib

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