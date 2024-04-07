В турецком городе Кайсери состоялось открытие Дома культуры "Шуша"

В турецком городе Кайсери состоялось открытие Дома культуры "Шуша".

В турецком городе Кайсери состоялось открытие Дома культуры "Шуша".

Как сообщили в анкарском бюро Report, на мероприятии присутствовали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Мустафа Ялчын, глава муниципалитета Таласского района, профессор истории Университета Кайсери Хавва Сельчук Курт, профессор теории музыки Нигяр Аскерова и др.

Отметим, что перед Домом культуры установлен памятник, символизирующий источник "Иса-Булагы" в Шуше. Также здесь установлен мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, на котором выгравированы имена всех 613 убитых армянами мирных ходжалинцев.