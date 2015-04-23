В турецком городе Измит заложен фундамент Парка Ильхама Алиева

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В одном из самых живописных мест, расположенном на возвышенности турецкого города Измит, в честь главы Азербайджанского государства закладывается Парк Ильхама Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 22 апреля состоялась церемония закладки фундамента парка. Закладка парка осуществляется муниципалитетом Измита на основе проекта Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF). Официальные лица Азербайджана и Турции, видные представители общественности, деятели науки и культуры, руководители НПО, представители СМИ и школьники посадили деревья на территории парка.

Выступившие на церемонии заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Валех Гаджиев, председатель TADEF Билал Дундар, председатель муниципалитета Измита Невзат Доган отметили успехи, достигнутые Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева. Было доведено до внимания, что экономические проекты, реализованные благодаря сильной политической воле и ясному взгляду в будущее главы Азербайджанского государства, способствуют стремительному развитию и повышению благосостояния населения крупного региона. Цель создания парка заключается в выражении любви людей к президенту Ильхаму Алиеву.

Было сообщено, что в парке, занимающем большую площадь, будут созданы различные спортивные, развлекательные, оздоровительные уголки, зоны для комфортного отдыха людей.