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В Турцию отправлена очередная гуманитарная колонна МЧС Азербайджана

В Турцию отправлена очередная гуманитарная колонна МЧС Азербайджана Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана направило в Турцию очередную колонну с гуманитарной помощью для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 04:11
В Турцию отправлена очередная гуманитарная колонна МЧС Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана направило в Турцию очередную колонну с гуманитарной помощью для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, колонна с гумпомощью, которая включает 830 палаток и 279 обогревателей, состоит из 16 автомобилей спецназначения.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.

После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.

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