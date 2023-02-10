В Турцию отправлена очередная гуманитарная колонна МЧС Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана направило в Турцию очередную колонну с гуманитарной помощью для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.
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Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в 9 часов. В результате погибли по меньшей мере 17 674 человека, еще 72 879 - получили ранения.
После сильных землетрясений в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6.