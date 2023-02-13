О нас

В Турцию из Нефтчалы и Сальяна направлено 25 тонн помощи

В Турцию из Нефтчалы и Сальяна направлено 25 тонн помощи Пострадавшим от землетрясения в братской Турции направлено 25 тонн помощи из Нефтчалы и Сальянского района Азербайджана.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 13:04
В Турцию из Нефтчалы и Сальяна направлено 25 тонн помощи

Пострадавшим от землетрясения в братской Турции направлено 25 тонн помощи из Нефтчалы и Сальянского района Азербайджана.

Как сообщает аранское бюро Report, сегодня из Нефтчалинского района в поддержку пострадавших в Турции выехала фура с теплой одеждой, одеялами, генераторами и другими необходимыми вещами.

В Сальяне груз дополнили лекарственными препаратами, сухими пищевыми продуктами, одеялами, теплой одеждой.

Всего из Нефтчалы и Сальяна было отправлено 25 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçala və Salyandan Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkənlərə 25 tonluq yardım göndərilib

Экслюзивные новости

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi