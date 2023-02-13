В Турцию из Нефтчалы и Сальяна направлено 25 тонн помощи

Пострадавшим от землетрясения в братской Турции направлено 25 тонн помощи из Нефтчалы и Сальянского района Азербайджана.

Пострадавшим от землетрясения в братской Турции направлено 25 тонн помощи из Нефтчалы и Сальянского района Азербайджана.

Как сообщает аранское бюро Report, сегодня из Нефтчалинского района в поддержку пострадавших в Турции выехала фура с теплой одеждой, одеялами, генераторами и другими необходимыми вещами.

В Сальяне груз дополнили лекарственными препаратами, сухими пищевыми продуктами, одеялами, теплой одеждой.

Всего из Нефтчалы и Сальяна было отправлено 25 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.