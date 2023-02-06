В Турцию будет отправлена дополнительная группа спасателей из Азербайджана

Дополнительные группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет командирована в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

В Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения будет командирована дополнительные группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник Службы спасения особого риска МЧС генерал-майор Этибар Исмаилов.

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение силой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли не менее 284 человека, 2323 получили ранения, 1710 зданий были полностью разрушены.