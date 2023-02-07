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В Турцию будет направлена очередная спасательная группа и гумпомощь МЧС Азербайджана

В Турцию будет направлена очередная спасательная группа и гумпомощь МЧС Азербайджана В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну будет направлен очередной спасательный отряд МЧС.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 22:20
В Турцию будет направлена очередная спасательная группа и гумпомощь МЧС Азербайджана

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну будет направлен очередной спасательный отряд МЧС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Гуманитарная помощь, которая будет отправлена ​​самолетом и специальным транспортом МЧС, будет включать палатки, постельные принадлежности, обогреватели, столы, сиденья и другое оборудование для размещения пострадавших от разрушений людей.

Поисково-спасательный отряд МЧС отправится в братскую страну другим самолетом.

В настоящее время идет подготовка к отправке гумпомощи и поисково-спасательной группы.

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Версия на азербайджанском языке FHN-in növbəti yardımları və xilasetmə qrupu Türkiyəyə yola salınacaq

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