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В Турции вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле

В Турции вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле Протокол о внесении изменений в "Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" вступил в силу в братской стране.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 10:25
В Турции вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле

Протокол о внесении изменений в "Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" вступил в силу в братской стране.

Как передает Report, соответствующий закон опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что документ был подписан в Баку 25 февраля 2020 года. Целью Соглашения является снижение или ликвидация пошлин на товары, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции и пр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış protokol qonşu ölkədə qüvvəyə minib

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