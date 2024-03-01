В Турции вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле

Протокол о внесении изменений в "Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" вступил в силу в братской стране.

Протокол о внесении изменений в "Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" вступил в силу в братской стране.

Как передает Report, соответствующий закон опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что документ был подписан в Баку 25 февраля 2020 года. Целью Соглашения является снижение или ликвидация пошлин на товары, создание благоприятных условий для справедливой конкуренции и пр.