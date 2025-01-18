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В Анкаре состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана

В Анкаре состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана в трехстороннем формате пройдет в Анкаре через 10 дней.
Внешняя политика
18 января 2025 г. 13:39
В Анкаре состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана

Встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Узбекистана в трехстороннем формате пройдет в Анкаре через 10 дней.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 января на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

Он отметил, что азербайджано-турецкие отношения поднялись до уровня союзничества после подписания исторической Шушинской декларации.

"Есть широкие возможности для дальнейшего развития этих отношений. Мы постоянно находимся в тесном контакте”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarın 29-da Ankarada Azərbaycan-Türkiyə-Özbəkistan formatını reallaşdırmaq məqsədilə görüş olacaq

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