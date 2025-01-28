В Турции председателю фонда вручена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева"

Председатель Фонда стратегических и социальных исследований "Мармара Групп" Турции, профессор Мехмет Аккан Сувер удостоен юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Председатель Фонда стратегических и социальных исследований "Мармара Групп" Турции, профессор Мехмет Аккан Сувер удостоен юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Как сообщает анкарское бюро Report, церемония награждения прошла в посольстве Азербайджана в Турции.

Посол Рашад Мамедов отметил, что А.Сувер удостоен юбилейной медали за значительный вклад в развитие братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

А.Сувер поблагодарил главу азербайджанского государства за оказанное доверие: "Эта медаль налагает на меня большую ответственность: больше служить людям, больше работать и реализовывать лучшие проекты".

Затем был показан фильм о жизни и деятельности А.Сувера.

В мероприятии приняли участие главный советник президента Турции Ялчын Топчу, представители посольства Азербайджана в Анкаре, руководитель Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADIV) профессор Айгюн Аттар, посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев и представители СМИ.