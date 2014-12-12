В Турции почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Парке Гейдара Алиева в Сарыер Киречбурну состоялось мероприятие по случаю 11-й годовщины со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали дипломаты, бизнесмены, депутаты, представители городской общественности, сотрудники ведущих азербайджанских и турецких СМИ.

Здесь также присутствовали председатель Центра развития человеческого капитала İNDEX-Азербайджан Рашад Абдуллаев, делегация İNDEX.

Участники мероприятия возложили к памятнику Гейдара Алиева венок и букеты. Затем мероприятие продолжилось в генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.

Открывший церемонию генконсул Азербайджана в Стамбуле Гасан Зейналов заявил, что выдающаяся личность тюркского мира, основоположник независимого азербайджанского государства Гейдар Алиев посвятил свою жизнь процветанию и счастью своего народа.

Выступившие гости также почтили память общенационального лидера. Они отметили, что Гейдар Алиев является выдающейся личностью, великим политиком и перечислили его заслуги перед азербайджанским народом.