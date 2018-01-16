В Турции отметят 100-летие образования Азербайджанской Демократической Республики - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Руководитель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волкан Бозкыр передал главе нашего государства приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, Волкан Бозкыр отметил, что цель нынешнего визита в Баку - участие в заседании, проводимом совместно с комитетом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным связям и межпарламентским отношениям. Напомнив, что через несколько дней в нашей стране будет отмечаться годовщина кровавых событий 20 Января, Волкан Бозкыр отметил, что в то же время 2018 год будет насыщен несколькими знаменательными событиями. Гость отметил, что в этом году будет осуществлен ряд мероприятий, посвященных торжественному празднованию 100-летнего юбилея образования Азербайджанской Демократической Республики, 100-летней годовщине освобождения Кавказской исламской армией Баку от армянской оккупации, а также 25-летию того, что Турция стала первым государством, признавшим государственную независимость Азербайджана после восстановления независимости.

Сообщив, что в прошлом году трижды посещал Турцию, президент Ильхам Алиев отметил значение визитов в Азербайджан президента, премьер-министра, а также различных министров и депутатов Турецкой Республики, подчеркнул, что дружественные связи и сотрудничество между нашими странами постоянно укрепляются, Азербайджан и Турция демонстрируют тесное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций.

Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний визит в Баку руководителя комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волкана Бозкыра в свою очередь также будет успешным, межпарламентские связи еще более укрепят азербайджано-турецкое единство и сотрудничество. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что 2018 год станет в истории нашей страны годом, богатым важными событиями, сказал, что Турция и Азербайджан и в этом году реализуют крупные проекты.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия президенту Турции.

***14:43

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 16 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.