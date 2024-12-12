В Турции открылся первый зарубежный офис Общины Западного Азербайджана

18:39

В турецком городе Измире состоялось открытие первого зарубежного офиса Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие турецкие государственные деятели, представители местной власти, интеллигенции и проживающие в Измире азербайджанцы. Участники почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Представитель ОЗА в Турции Асиф Гурбан подчеркнул, что открытие офиса нацелено на объединение около 1,5 миллиона выходцев из Западного Азербайджана, проживающих в Турции, и отстаивания их права на возвращение на историческую родину.

Он отметил, что офис планирует проводить академические конференции, симпозиумы и реализовывать проекты, направленные на информирование о культуре и истории Западного Азербайджана.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обратил внимание на двойные стандарты в политике некоторых государств по отношению к Азербайджану. Он отметил недопустимость безразличного отношения к праву выходцев из Западного Азербайджана на возвращение на родину предков. Дипломат выразил надежду на то, что представительство ОЗА в Турции, открытие которого состоялось в день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, будет играть важную роль в доведении азербайджанских реалий до турецкой общественности.