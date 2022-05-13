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В Турции омбудсмен Азербайджана встретилась с губернатором Бурсы

В Турции омбудсмен Азербайджана встретилась с губернатором Бурсы В ходе своего визита в Турцию омбудсмен Сабина Алиева встретилась с губернатором Бурсы, а также председателями столичного муниципалитета Бурсы и муниципалитета Османгази.
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 23:04
В Турции омбудсмен Азербайджана встретилась с губернатором Бурсы

В ходе своего визита в Турцию омбудсмен Сабина Алиева встретилась с губернатором Бурсы, а также председателями столичного муниципалитета Бурсы и муниципалитета Османгази.

Как передает Report со ссылкой на аппарат омбудсмена, в ходе встреч Алиева проинформировала о деятельности института омбудсмена Азербайджана.

При этом подчеркнута важность подписанного в ходе визита Меморандума о взаимопонимании и создания Ассоциации омбудсменов тюркских государств и национальных правозащитных учреждений в плане укрепления сотрудничества между тюркоязычными странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Türkiyənin Bursa valisi, bələdiyyə sədrləri ilə görüşüb

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