В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация

Закон о ратификации Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой официально опубликован в турецкой газете “Resmi Qezet”.

Закон о ратификации Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой официально опубликован в турецкой газете “Resmi Qezet”.

Как передает Report, официально вступил в силу закон об утверждении Шушинской декларации.

"Утверждена Шушинская декларация о союзнических отношениях между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой, подписанная в Шуше 15 июня 2021 года. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Положения Закона утверждается президентом", - говорится в официальном издании.