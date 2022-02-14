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В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация

В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация Закон о ратификации Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой официально опубликован в турецкой газете “Resmi Qezet”.
Внешняя политика
14 февраля 2022 г. 07:52
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация

Закон о ратификации Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой официально опубликован в турецкой газете “Resmi Qezet”.

Как передает Report, официально вступил в силу закон об утверждении Шушинской декларации.

"Утверждена Шушинская декларация о союзнических отношениях между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой, подписанная в Шуше 15 июня 2021 года. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Положения Закона утверждается президентом", - говорится в официальном издании.

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