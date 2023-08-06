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В Турции будет проведено заседание Международного центра Низами Гянджеви

В Турции будет проведено заседание Международного центра Низами Гянджеви В Турции будет проведено заседание Международного центра Низами Гянджеви.
Внешняя политика
6 августа 2023 г. 10:32
В Турции будет проведено заседание Международного центра Низами Гянджеви

В Турции будет проведено заседание Международного центра Низами Гянджеви.

Об этом Report сообщили в Центре.

В рамках визита в Турцию члены секретариата Международного центра Низами Гянджеви провели встречи с бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром, бывшим генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Икмеледдином Ихсаноглу и бывшим министром иностранных дел Турции Хикметом Четином.

На проведенных встречах обсуждалась XXVI заседание высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре текущего года и XI Глобальный Бакинский форум, а также отмечена важность проведения в Турции в 2024 году заседания высокого уровня Центра.

Отметим, что в работе XXVI заседания высокого уровня, организованного Международным центром Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН на тему Shaping the Future Rebooting multilateralism, примут участие более 40 действующих и бывших глав государств и правительств более 30 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin toplantısı keçiriləcək

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