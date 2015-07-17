В Токио состоялась 6-я по счету встреча между представителями правительства Японии и ГУАМ

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Токио состоялась 6-я по счету встреча между представителями правительства Японии и Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Японии, на встрече приняли участие спецпредставитель МИД по странами Гуам Акира Муто, генсек ГУАМ Валерий Чечелашвили, глава департамента внутренней безопасности МИД Азербайджана Гая Мамедов и другие.

На встрече стороны обменялись мнениями по различным вопросам, вызывающим взаимный интерес, включая такие вопросы как управление водными ресурсами, энергетическая безопасности и туризм и т.д.

Стороны также отметили важность сотрудничества Япония-ГУАМ, направленного на поддержание мира и стабильности в мире. Также стороны завершили подготовительные работы по программе сотрудничества "ГУАМ-Япония".

В свою очередь, представители стран ГУАМ выразили благодарность японской стороне за организацию встречи, а также выразили намерение и впредь развивать отношения.