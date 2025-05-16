В Тиране состоялась встреча Ильхама Алиева с Эди Рамой в ходе рабочего обеда

В Тиране состоялась встреча Ильхама Алиева с Эди Рамой во время рабочего обеда

В Тиране в ходе рабочего обеда состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Албания Эди Рамы.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, глава государства поздравил премьер-министра с успешной организацией 6-го Саммита Европейского политического сообщества.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией, в частности, в энергетической сфере, а также плодотворным сотрудничеством в рамках международных организаций. Была подчеркнута важность проекта по снабжению албанского города Корча азербайджанским газом.

Президент Азербайджана и премьер-министр Албании провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами.