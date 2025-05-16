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В Тиране состоялась встреча Ильхама Алиева с Эди Рамой в ходе рабочего обеда

В Тиране состоялась встреча Ильхама Алиева с Эди Рамой в ходе рабочего обеда В Тиране состоялась встреча Ильхама Алиева с Эди Рамой во время рабочего обеда
Внешняя политика
16 мая 2025 г. 18:02
В Тиране состоялась встреча Ильхама Алиева с Эди Рамой в ходе рабочего обеда

В Тиране в ходе рабочего обеда состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Албания Эди Рамы.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, глава государства поздравил премьер-министра с успешной организацией 6-го Саммита Европейского политического сообщества.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией, в частности, в энергетической сфере, а также плодотворным сотрудничеством в рамках международных организаций. Была подчеркнута важность проекта по снабжению албанского города Корча азербайджанским газом.

Президент Азербайджана и премьер-министр Албании провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev, Prime Minister of Albania meet over working luncheon
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevlə Albaniyanın Baş nazirinin işçi nahar əsnasında görüşü olub

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