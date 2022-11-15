В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева

15 ноября во Дворце Бригад в столице Албании Тиране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президент Албании Байрам Бегай встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Албании.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Албании Байраму Бегаю, а представители государства и правительства Албании - президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Главы государств сделали совместное фото.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оставил запись в книге почетных гостей.