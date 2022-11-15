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В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева

В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева 15 ноября состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Президентском дворце в столице Албании Тиране.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 14:25
В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева

15 ноября во Дворце Бригад в столице Албании Тиране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президент Албании Байрам Бегай встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Албании.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Албании Байраму Бегаю, а представители государства и правительства Албании - президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Главы государств сделали совместное фото.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оставил запись в книге почетных гостей.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev officially welcomed in Tirana
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Tiranada rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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