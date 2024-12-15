В Типазе прошло мероприятие, посвященное 30-летию азербайджано-алжирских дипотношений

В городе Типазе состоялось мероприятие, посвященное 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Алжиром.

В городе Типазе состоялось мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Алжиром.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба посольства Азербайджана.

"На мероприятии, прошедшем в алжирском городе Типазе, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Алжиром, была представлена информация о туристическом потенциале Азербайджана и результатах саммита COP29, состоявшегося в Баку", – отмечается на странице посольства в социальных сетях.