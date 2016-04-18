В Техасе состоится презентация, посвященная Азербайджану

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Колледже Рио Гранде Техасского государственного университета Сул Росс в США состоится презентация фильма "Азербайджан - страна контрастов".

Как сообщает Report со ссылкой на Del Rio News, презентацию проведут профессор колледжа Уэсли Вин и экологический активист и кинорежиссер из Лос-Анджелеса Нэнси Пирлман.

В ходе презентации будут проведены обсуждения культуры, религиозной толерантности, экономического развития страны.