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    В Техасе состоится презентация, посвященная Азербайджану

    В ходе презентации будут проведены обсуждения культуры, религиозной толерантности, экономического развития страны

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Колледже Рио Гранде Техасского государственного университета Сул Росс в США состоится презентация фильма "Азербайджан - страна контрастов".

    Как сообщает Report со ссылкой на Del Rio News, презентацию проведут профессор колледжа Уэсли Вин и экологический активист и кинорежиссер из Лос-Анджелеса Нэнси Пирлман.

    В ходе презентации будут проведены обсуждения культуры, религиозной толерантности, экономического развития страны.

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