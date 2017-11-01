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    В Тегеране состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана

    Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Иране для участия в Саммите президентов Азербайджана, Ирана и России

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 1 ноября отбыл с визитом в Исламскую Республику Иран для участия в трехстороннем Саммите президентов Азербайджана, Ирана и России.

    Как сообщает Report, 1 ноября в Тегеране состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

    Отметим, что сегодня в Тегеране состоится трехсторонняя встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, России Владимира Путина и Ирана Хасана Рухани.

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