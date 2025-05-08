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В Тегеране отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В Тегеране отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева В посольстве Азербайджана в Иране прошло мероприятие на тему "Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана".
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 13:37
В Тегеране отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Иране прошло мероприятие на тему "Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана".

Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие представители МИД Ирана, зарубежные дипломаты, общественные деятели, СМИ и азербайджанцы, проживающие в Тегеране.

Гостям был продемонстрирован документальный фильм о жизни и наследии общенационального лидера Азербайджана.

Экс-посол Ирана в Азербайджане Ахад Газаи отметил вклад Гейдара Алиева в развитие двусторонних отношений и поделился личными воспоминаниями о встречах с ним.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде подчеркнул историческую роль Гейдара Алиева в создании независимого азербайджанского государства и принятии первой Конституции в 1995 году. Он напомнил, что 2025 год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции", и отметил значительный вклад Гейдара Алиева в укрепление азербайджано-иранских отношений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTehranda Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci ildönümü anılıb

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