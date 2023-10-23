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В Тегеране началась встреча в формате "3+3"

В Тегеране началась встреча в формате "3+3" В Тегеране началась встреча министров иностранных дел в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция).
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 17:56
В Тегеране началась встреча в формате 3+3

В Тегеране началась встреча министров иностранных дел в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция).

Как сообщает Report, Азербайджан на встрече представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Во встрече также принимают участие министры иностранных дел Турции, России, Ирана и Армении - Хакан Фидан, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Арарат Мирзоян.

В ходе встречи обсуждаются вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической и др. сферах.

Отметим, что Грузия также входит в формат "3+3". Однако официальный Тбилиси не участвует во встрече в Тегеране. Грузия также не участвовала в первой встрече в формате "3+3", которая состоялась в Москве в 2022 году.

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Версия на английском языке Фото3+3 format meeting kicks off in Tehran
Версия на азербайджанском языке ФотоTehranda XİN başçılarının 3+3 formatında görüşü başlayıb

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