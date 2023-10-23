В Тегеране началась встреча в формате "3+3"

В Тегеране началась встреча министров иностранных дел в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция).

В Тегеране началась встреча министров иностранных дел в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция).

Как сообщает Report, Азербайджан на встрече представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Во встрече также принимают участие министры иностранных дел Турции, России, Ирана и Армении - Хакан Фидан, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Арарат Мирзоян.

В ходе встречи обсуждаются вопросы регионального сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической и др. сферах.

Отметим, что Грузия также входит в формат "3+3". Однако официальный Тбилиси не участвует во встрече в Тегеране. Грузия также не участвовала в первой встрече в формате "3+3", которая состоялась в Москве в 2022 году.