В Тегеране началась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Тегеране началась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Хасаном Рухани.

Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, на встрече обсуждаются нынешнее состояние связей между тремя странами и перспективы дальнейшего развития.

Главы государств обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в области энергетики, актуальным региональным проблемам, вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.