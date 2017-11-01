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    В Тегеране началась трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана

    На встрече обсуждаются нынешнее состояние связей между тремя странами и перспективы дальнейшего развития

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Тегеране началась трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Хасаном Рухани.

    Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, на встрече обсуждаются нынешнее состояние связей между тремя странами и перспективы дальнейшего развития.

    Главы государств обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в области энергетики, актуальным региональным проблемам, вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

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